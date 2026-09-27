Mr. Bungle - The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo (coloured) (0689230022619) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626545
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0689230022619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Grizzly Adams, Anarchy Up Your Anus, Written-By – Trey Spruance, Raping Your Mind, Written-By – Trevor Dunn, Hypocrites / Habla Espa?ol O Muere, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Bungle Grind, Written-By – Trey Spruance, Methematics, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Eracist, Written-By – Mike Patton, Spreading The Thighs Of Death, Written-By – Trevor Dunn, Loss For Words, Written-By – Mike Dean (3), Reed Mullin, Woody Weatherman, Glutton For Punishment, Written-By – Trevor Dunn, Sudde
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200
Описание товара Mr. Bungle - The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo (coloured) (0689230022619) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grizzly Adams, Anarchy Up Your Anus, Written-By – Trey Spruance, Raping Your Mind, Written-By – Trevor Dunn, Hypocrites / Habla Espa?ol O Muere, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Bungle Grind, Written-By – Trey Spruance, Methematics, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Eracist, Written-By – Mike Patton, Spreading The Thighs Of Death, Written-By – Trevor Dunn, Loss For Words, Written-By – Mike Dean (3), Reed Mullin, Woody Weatherman, Glutton For Punishment, Written-By – Trevor Dunn, Sudden Death, D2
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0689230022619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Grizzly Adams, Anarchy Up Your Anus, Written-By – Trey Spruance, Raping Your Mind, Written-By – Trevor Dunn, Hypocrites / Habla Espa?ol O Muere, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Bungle Grind, Written-By – Trey Spruance, Methematics, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Eracist, Written-By – Mike Patton, Spreading The Thighs Of Death, Written-By – Trevor Dunn, Loss For Words, Written-By – Mike Dean (3), Reed Mullin, Woody Weatherman, Glutton For Punishment, Written-By – Trevor Dunn, Sudde
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Grizzly Adams, Anarchy Up Your Anus, Written-By – Trey Spruance, Raping Your Mind, Written-By – Trevor Dunn, Hypocrites / Habla Espa?ol O Muere, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Bungle Grind, Written-By – Trey Spruance, Methematics, Written-By – Mike Patton, Trevor Dunn, Eracist, Written-By – Mike Patton, Spreading The Thighs Of Death, Written-By – Trevor Dunn, Loss For Words, Written-By – Mike Dean (3), Reed Mullin, Woody Weatherman, Glutton For Punishment, Written-By – Trevor Dunn, Sudden Death, D2
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Mr. Bungle - The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo (coloured) (0689230022619) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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