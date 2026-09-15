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Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка

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Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка - фото 1
Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
You Have Been Watching
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка - фото 1
  • Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626543
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499058169]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
You Have Been Watching
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка

Распад Группы, Неудачные Сессии, Заброшенные Песни И Лейбл В Осаде - Все Это Способствовало Триумфу Третьего Альбома Mother Earth ”You Have Been Watching. Классический People Tree 1994 Года, Никогда Не считавшийся Самым Сплоченным Коллективом, Был Высоко оценен, Но Его Двухлетняя запись В Процессе Группа Потеряла Двух Участников И Чуть Не Потопила Лейбл Звукозаписи, Поскольку Альбом Записывался В Дорогих Студиях По Всей Великобритании. Продолжение Должно Было Быть Записано Быстро В Качестве Противоядия, Но Первые Сессии - Без Продюсера - Ничего Не Дали, После Чего Фронтмен Группы Мэтт Дейтон Ушел И Записал Свой Сольный Альбом Со Своей Новой Женой. Это Мог Быть Конец Матери Земли. Вместо Этого, Отдохнув После Перерыва, Они Вновь Собрались В Acid Jazz Studios И Закончили Альбом За Пару Недель. Альбом, В Котором Смешались Stax Soul, Dub И Space Rock, Был Выпущен В Конце Лета И Имел Большой Успех. Такие Треки, Как To War, Compare Yourself И Get Along, Быстро Стали Фаворитами Концертов, В То Время Как Poster И Hold On To Your Head Демонстрируют Некоторые Из Наиболее Чувствительных Работ Дейтона. Acid Jazz Переиздает Альбом В Виде Факсимильной Копии Оригинального Gatefold Sleeve На Сиреневом Виниле Это соответствует Оформлению альбома.

Отзывы о товаре Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Acid Jazz
Barcode
[0676499058169]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mother Earth
Альбом (сингл)
You Have Been Watching
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Распад Группы, Неудачные Сессии, Заброшенные Песни И Лейбл В Осаде - Все Это Способствовало Триумфу Третьего Альбома Mother Earth ”You Have Been Watching. Классический People Tree 1994 Года, Никогда Не считавшийся Самым Сплоченным Коллективом, Был Высоко оценен, Но Его Двухлетняя запись В Процессе Группа Потеряла Двух Участников И Чуть Не Потопила Лейбл Звукозаписи, Поскольку Альбом Записывался В Дорогих Студиях По Всей Великобритании. Продолжение Должно Было Быть Записано Быстро В Качестве Противоядия, Но Первые Сессии - Без Продюсера - Ничего Не Дали, После Чего Фронтмен Группы Мэтт Дейтон Ушел И Записал Свой Сольный Альбом Со Своей Новой Женой. Это Мог Быть Конец Матери Земли. Вместо Этого, Отдохнув После Перерыва, Они Вновь Собрались В Acid Jazz Studios И Закончили Альбом За Пару Недель. Альбом, В Котором Смешались Stax Soul, Dub И Space Rock, Был Выпущен В Конце Лета И Имел Большой Успех. Такие Треки, Как To War, Compare Yourself И Get Along, Быстро Стали Фаворитами Концертов, В То Время Как Poster И Hold On To Your Head Демонстрируют Некоторые Из Наиболее Чувствительных Работ Дейтона. Acid Jazz Переиздает Альбом В Виде Факсимильной Копии Оригинального Gatefold Sleeve На Сиреневом Виниле Это соответствует Оформлению альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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