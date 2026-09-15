Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка
Распад Группы, Неудачные Сессии, Заброшенные Песни И Лейбл В Осаде - Все Это Способствовало Триумфу Третьего Альбома Mother Earth ”You Have Been Watching. Классический People Tree 1994 Года, Никогда Не считавшийся Самым Сплоченным Коллективом, Был Высоко оценен, Но Его Двухлетняя запись В Процессе Группа Потеряла Двух Участников И Чуть Не Потопила Лейбл Звукозаписи, Поскольку Альбом Записывался В Дорогих Студиях По Всей Великобритании. Продолжение Должно Было Быть Записано Быстро В Качестве Противоядия, Но Первые Сессии - Без Продюсера - Ничего Не Дали, После Чего Фронтмен Группы Мэтт Дейтон Ушел И Записал Свой Сольный Альбом Со Своей Новой Женой. Это Мог Быть Конец Матери Земли. Вместо Этого, Отдохнув После Перерыва, Они Вновь Собрались В Acid Jazz Studios И Закончили Альбом За Пару Недель. Альбом, В Котором Смешались Stax Soul, Dub И Space Rock, Был Выпущен В Конце Лета И Имел Большой Успех. Такие Треки, Как To War, Compare Yourself И Get Along, Быстро Стали Фаворитами Концертов, В То Время Как Poster И Hold On To Your Head Демонстрируют Некоторые Из Наиболее Чувствительных Работ Дейтона. Acid Jazz Переиздает Альбом В Виде Факсимильной Копии Оригинального Gatefold Sleeve На Сиреневом Виниле Это соответствует Оформлению альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVelvet Revolver - Contraband (20th Anniversary) (0196588970214) ...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитMichael Jackson - Number Ones (Red) (0199584107011) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в Сплит65daysofstatic - Wild Light (coloured) (0196588164613) виниловая...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Stone Roses - The Remixes (0198029470819) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKojey Radical - Don't Look Down (coloured) (5021732784537) винил...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1984 (coloured) (019802...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитVarious Artists - Now Yearbook The Vault 1983 (coloured) (019658...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитKings Of Leon - Can We Please Have Fun (0602465232509) виниловая...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Mother Earth - You Have Been Watching (coloured) (0676499058169) виниловая пластинка