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Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка

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Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 1
Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 2
Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 3
Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 4
Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 5
Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 1
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 2
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 3
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 4
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 5
  • Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626531
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Трек-лист
In 100 Years, Don't Let It Get You Down, Who Will Save The World, A Telegram To Your Heart, It's Christmas, Don't Lose My Number, Slow Motion, Locomotion Tango, Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere, In 100 Years (Reprise)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In 100 Years, Don't Let It Get You Down, Who Will Save The World, A Telegram To Your Heart, It's Christmas, Don't Lose My Number, Slow Motion, Locomotion Tango, Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere, In 100 Years (Reprise)

Отзывы о товаре Modern Talking - In The Garden Of Venus(Lp Lim Numb Flaming Vin (Music On Vinyl) (8719262029422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262029422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Modern Talking
Альбом (сингл)
In The Garden Of Venus
Жанр
Диско
Трек-лист
In 100 Years, Don't Let It Get You Down, Who Will Save The World, A Telegram To Your Heart, It's Christmas, Don't Lose My Number, Slow Motion, Locomotion Tango, Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere, In 100 Years (Reprise)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: In 100 Years, Don't Let It Get You Down, Who Will Save The World, A Telegram To Your Heart, It's Christmas, Don't Lose My Number, Slow Motion, Locomotion Tango, Good Girls Go To Heaven - Bad Girls Go To Everywhere, In 100 Years (Reprise)
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