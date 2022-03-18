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Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка

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Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 1
Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 2
Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 3
Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.03.2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
For The Sake Of Bethel Woods
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 1
  • Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 2
  • Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 3
  • Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863058142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.03.2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
For The Sake Of Bethel Woods
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка

Американская группа исполняющая музыку в стилях lo-fi и Indie, состоящая из пяти музыкантов. Была сформирована в городе Дентон, штат Техас в 2000 году группой музыкантов, которые учились в Северной техасской школе музыки. Paul Alexander (бас, клавишные), Eric Nichelson (клавишные, гитара), Eric Pulido (гитара, клавишные, бэк вокал), Tim Smith (вокал, клавишные, гитара), и Mckenzie Smith (ударные).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863058142]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.03.2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
For The Sake Of Bethel Woods
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Страна производства
Великобритания
Описание
Американская группа исполняющая музыку в стилях lo-fi и Indie, состоящая из пяти музыкантов. Была сформирована в городе Дентон, штат Техас в 2000 году группой музыкантов, которые учились в Северной техасской школе музыки. Paul Alexander (бас, клавишные), Eric Nichelson (клавишные, гитара), Eric Pulido (гитара, клавишные, бэк вокал), Tim Smith (вокал, клавишные, гитара), и Mckenzie Smith (ударные).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Midlake - For The Sake Of Bethel Woods (5400863058142) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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