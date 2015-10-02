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Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка

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Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 1
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 2
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 3
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 4
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 5
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.10.2015
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
The Light In You
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 4
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 5
  • Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626521
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5414939926280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.10.2015
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
The Light In You
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом американской рок-группы Mercury Rev, выпущенный 18 сентября 2015 года лейблом Bella Union. The Light in You - первый полностью самостоятельно спродюсированный и записанный альбом группы, а также первый, который не был спродюсирован ее давним коллегой Дейвом Фридманом.

Отзывы о товаре Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5414939926280]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.10.2015
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
The Light In You
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом американской рок-группы Mercury Rev, выпущенный 18 сентября 2015 года лейблом Bella Union. The Light in You - первый полностью самостоятельно спродюсированный и записанный альбом группы, а также первый, который не был спродюсирован ее давним коллегой Дейвом Фридманом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercury Rev - The Light In You (coloured) (5414939926280) виниловая пластинка - по цене 4150 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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