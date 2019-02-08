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Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка

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Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 1
Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 2
Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 3
Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 4
Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2019
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Bobbie Gentrys The Delta Sweete Revisited
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 2
  • Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 3
  • Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 4
  • Mercury Rev - Bobbie Gentry&#039;s The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863004125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2019
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Bobbie Gentrys The Delta Sweete Revisited
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка

Bobbie Gentrys The Delta Sweete Revisited-сборник американской рок-группы Mercury Rev. Альбом, представляющий собой переосмысление альбома Бобби Джентри 1968 года The Delta Sweete, был выпущен 8 февраля 2019 года на лейбле Partisan Records. Трек-лист. Все треки написаны Бобби Джентри, за исключением тех случаев, когда они были отмечены.

Отзывы о товаре Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863004125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.02.2019
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Bobbie Gentrys The Delta Sweete Revisited
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Bobbie Gentrys The Delta Sweete Revisited-сборник американской рок-группы Mercury Rev. Альбом, представляющий собой переосмысление альбома Бобби Джентри 1968 года The Delta Sweete, был выпущен 8 февраля 2019 года на лейбле Partisan Records. Трек-лист. Все треки написаны Бобби Джентри, за исключением тех случаев, когда они были отмечены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercury Rev - Bobbie Gentry's The Delta Sweete Revisited (5400863004125) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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