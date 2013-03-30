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Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка

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Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 1
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 2
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 3
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 4
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 5
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 6
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 7
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2013
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 1
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 2
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 3
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 4
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 5
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 6
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 7
  • Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626499
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl, MCA Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2013
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка

«One More from the Road» - концертный альбом рок-группы Lynyrd Skynyrd, включающий три концерта, записанных в июле 1976 года в театре Fox Theatre в Атланте, штат Джорджия. С 1974 года Lynyrd Skynyrd поддерживали рок-промоутера Алекса Кули, чтобы спасти театр от сноса. Этот альбом стал первым концертным диском группы и единственным концертным альбомом классической эпохи команды с 1970 по 1977 год, до авиакатастрофы, в которой погибли вокалист и автор песен Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс. Альбом выпущен в сентябре 1976 года. Он был сертифицирован RIAA как золотой 26 октября 1976 года, как платиновый 30 декабря 1976 года и как 3?платиновый 21 июля 1987 года.

Отзывы о товаре Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl, MCA Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.03.2013
Исполнитель
Lynyrd Skynyrd
Альбом (сингл)
One More From The Road
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
«One More from the Road» - концертный альбом рок-группы Lynyrd Skynyrd, включающий три концерта, записанных в июле 1976 года в театре Fox Theatre в Атланте, штат Джорджия. С 1974 года Lynyrd Skynyrd поддерживали рок-промоутера Алекса Кули, чтобы спасти театр от сноса. Этот альбом стал первым концертным диском группы и единственным концертным альбомом классической эпохи команды с 1970 по 1977 год, до авиакатастрофы, в которой погибли вокалист и автор песен Ронни Ван Зант, гитарист Стив Гейнс и бэк-вокалистка Кэсси Гейнс. Альбом выпущен в сентябре 1976 года. Он был сертифицирован RIAA как золотой 26 октября 1976 года, как платиновый 30 декабря 1976 года и как 3?платиновый 21 июля 1987 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lynyrd Skynyrd - One More From The Road (0600753402290) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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