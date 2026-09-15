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Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка

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Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 2
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 3
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 4
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 5
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 6
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 7
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 8
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 9
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 10
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 11
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Straight Songs Of Sorrow
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 3
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 4
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 5
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 6
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 7
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 8
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 9
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 10
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 11
  • Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626487
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863022730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Straight Songs Of Sorrow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Wouldn't Want To Say, Apples From A Tree, This Game Of Love, Ketamine, Bleed All Over, Churchbells, Ghosts, Internal Hourglass Discussion, Stockholm City Blues, Skeleton Key, Daylight In The Nocturnal House, Ballad Of A Dying Rover, Hanging On (For DRC), Burying Ground, Zero Below, Eden Lost And Found
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wouldn't Want To Say, Apples From A Tree, This Game Of Love, Ketamine, Bleed All Over, Churchbells, Ghosts, Internal Hourglass Discussion, Stockholm City Blues, Skeleton Key, Daylight In The Nocturnal House, Ballad Of A Dying Rover, Hanging On (For DRC), Burying Ground, Zero Below, Eden Lost And Found

Отзывы о товаре Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863022730]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
Straight Songs Of Sorrow
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Wouldn't Want To Say, Apples From A Tree, This Game Of Love, Ketamine, Bleed All Over, Churchbells, Ghosts, Internal Hourglass Discussion, Stockholm City Blues, Skeleton Key, Daylight In The Nocturnal House, Ballad Of A Dying Rover, Hanging On (For DRC), Burying Ground, Zero Below, Eden Lost And Found
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Wouldn't Want To Say, Apples From A Tree, This Game Of Love, Ketamine, Bleed All Over, Churchbells, Ghosts, Internal Hourglass Discussion, Stockholm City Blues, Skeleton Key, Daylight In The Nocturnal House, Ballad Of A Dying Rover, Hanging On (For DRC), Burying Ground, Zero Below, Eden Lost And Found
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - Straight Songs Of Sorrow (5400863022730) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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