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Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка

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Mark Lanegan - I&#039;ll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка - фото 1
Mark Lanegan - I&#039;ll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
I'll Take Care Of You
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Lanegan - I&#039;ll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Lanegan - I&#039;ll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787044515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
I'll Take Care Of You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Carry Home, I'll Take Care Of You, Shiloh Town, Creeping Coastline Of Lights, Badi-Da, Consider Me, On Jesus' Program, Little Sadie, Together Again, Shanty Man's Life, Boogie Boogie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка

"I'll Take Care of You" - четвертый сольный альбом бывшего вокалиста Screaming Trees Марка Ланегана. Этот альбом полностью состоит из каверов. В нем представлена интерпретация Ланеганом песен самых разных авторов, включая Тима Роуза, Тима Хардина, Букера Т. Джонса и Бака Оуэнса.

Отзывы о товаре Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0098787044515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mark Lanegan
Альбом (сингл)
I'll Take Care Of You
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Carry Home, I'll Take Care Of You, Shiloh Town, Creeping Coastline Of Lights, Badi-Da, Consider Me, On Jesus' Program, Little Sadie, Together Again, Shanty Man's Life, Boogie Boogie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"I'll Take Care of You" - четвертый сольный альбом бывшего вокалиста Screaming Trees Марка Ланегана. Этот альбом полностью состоит из каверов. В нем представлена интерпретация Ланеганом песен самых разных авторов, включая Тима Роуза, Тима Хардина, Букера Т. Джонса и Бака Оуэнса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mark Lanegan - I'll Take Care Of You (0098787044515) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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