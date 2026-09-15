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King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Made In Timeland
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083158589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Made In Timeland
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Timeland Smoke & Mirrors
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Timeland Smoke & Mirrors



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5051083158589]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
King Gizzard & The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
Made In Timeland
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Timeland Smoke & Mirrors
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Timeland Smoke & Mirrors


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Gizzard & The Lizard Wizard - Made In Timeland (5051083158589) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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