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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка

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King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка

In The Court Of The Crimson King - дебютная работа King Crimson, изданная в 1969 году. Альбом занял 5 место в британском чарте. В США он достиг 28-ой строчки в Billboard 200 и получил золотой статус. Это одна из первых пластинок, которая по-настоящему воплотила стилистику прогрессивного рока. Переиздание оригинального стерео-микса 1969 года на 200-от граммовом аудиофильском виниле. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
In The Court Of The Crimson King - дебютная работа King Crimson, изданная в 1969 году. Альбом занял 5 место в британском чарте. В США он достиг 28-ой строчки в Billboard 200 и получил золотой статус. Это одна из первых пластинок, которая по-настоящему воплотила стилистику прогрессивного рока. Переиздание оригинального стерео-микса 1969 года на 200-от граммовом аудиофильском виниле. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - In The Court Of The Crimson King (0633367911117) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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