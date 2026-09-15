Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка
Эксклюзивный винил белого цвета, выпущенный ограниченным тиражом, на рукаве с принтом из фольги. Валери Джун анонсировала свой первый за четыре года новый альбом Луна и звезды: рецепты для мечтателей, который выйдет 12 марта 2021 года на лейбле Fantasy Records. Спродюсированный Джеком Сплэшем (Кендрик Ламар, Алисия Киз, Джон Ледженд) и Валери Джун, новый альбом широк и амбициозен, с приземленным R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B-продюсированием и оттенком психоделии в сочетании с астральной фолк-поп-оркестровкой, пара достигла звучания, которое является элегантным и бесконечно удивительным. В центре - завораживающий вокал Джун и заразительное чувство чуда, которое находит артистку из Бруклина через Мемфис, рассказывающую о часто опасном путешествии к радостным возможностям. Первый официальный сингл альбома Call Me A Fool” - это великолепное превью ее предстоящего альбома, восхитительный кусочек мемфисского соула, в котором легенда Stax Карла Томас исполняет бэк-вокал. Валери сегодня при совместной поддержке BET, CMT и MTV было опубликовано чувственное видео на песню day-dreamy, включая премьеру трансляции на CMT, смотрите его: Здесь. Валери Джун в фильме “Назови меня дурой”: “Ты когда-нибудь был дураком из-за мечты? Это могла быть маленькая мечта, как поцелуй возлюбленного, или большая, как мечта о мире, которую доктор Кинг, Джон Леннон и многие другие мечтали о человечестве. Какой бы большой или маленькой ни была твоя мечта, продолжай верить, и пусть мир называет тебя дураком!”
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