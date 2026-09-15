Top.Mail.Ru
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 1
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 2
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 3
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 4
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 5
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 6
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 7
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 8
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 9
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 10
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Soul, R&B
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 1
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 2
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 3
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 4
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 5
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 6
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 7
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 8
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 9
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 10
  • Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626455
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ims - Universal Int.
Barcode
[0888072230620]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка

Эксклюзивный винил белого цвета, выпущенный ограниченным тиражом, на рукаве с принтом из фольги. Валери Джун анонсировала свой первый за четыре года новый альбом Луна и звезды: рецепты для мечтателей, который выйдет 12 марта 2021 года на лейбле Fantasy Records. Спродюсированный Джеком Сплэшем (Кендрик Ламар, Алисия Киз, Джон Ледженд) и Валери Джун, новый альбом широк и амбициозен, с приземленным R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B-продюсированием и оттенком психоделии в сочетании с астральной фолк-поп-оркестровкой, пара достигла звучания, которое является элегантным и бесконечно удивительным. В центре - завораживающий вокал Джун и заразительное чувство чуда, которое находит артистку из Бруклина через Мемфис, рассказывающую о часто опасном путешествии к радостным возможностям. Первый официальный сингл альбома Call Me A Fool” - это великолепное превью ее предстоящего альбома, восхитительный кусочек мемфисского соула, в котором легенда Stax Карла Томас исполняет бэк-вокал. Валери сегодня при совместной поддержке BET, CMT и MTV было опубликовано чувственное видео на песню day-dreamy, включая премьеру трансляции на CMT, смотрите его: Здесь. Валери Джун в фильме “Назови меня дурой”: “Ты когда-нибудь был дураком из-за мечты? Это могла быть маленькая мечта, как поцелуй возлюбленного, или большая, как мечта о мире, которую доктор Кинг, Джон Леннон и многие другие мечтали о человечестве. Какой бы большой или маленькой ни была твоя мечта, продолжай верить, и пусть мир называет тебя дураком!”

Отзывы о товаре Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ims - Universal Int.
Barcode
[0888072230620]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
June Valerie
Альбом (сингл)
The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers
Жанр
Soul, R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Эксклюзивный винил белого цвета, выпущенный ограниченным тиражом, на рукаве с принтом из фольги. Валери Джун анонсировала свой первый за четыре года новый альбом Луна и звезды: рецепты для мечтателей, который выйдет 12 марта 2021 года на лейбле Fantasy Records. Спродюсированный Джеком Сплэшем (Кендрик Ламар, Алисия Киз, Джон Ледженд) и Валери Джун, новый альбом широк и амбициозен, с приземленным R &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; B-продюсированием и оттенком психоделии в сочетании с астральной фолк-поп-оркестровкой, пара достигла звучания, которое является элегантным и бесконечно удивительным. В центре - завораживающий вокал Джун и заразительное чувство чуда, которое находит артистку из Бруклина через Мемфис, рассказывающую о часто опасном путешествии к радостным возможностям. Первый официальный сингл альбома Call Me A Fool” - это великолепное превью ее предстоящего альбома, восхитительный кусочек мемфисского соула, в котором легенда Stax Карла Томас исполняет бэк-вокал. Валери сегодня при совместной поддержке BET, CMT и MTV было опубликовано чувственное видео на песню day-dreamy, включая премьеру трансляции на CMT, смотрите его: Здесь. Валери Джун в фильме “Назови меня дурой”: “Ты когда-нибудь был дураком из-за мечты? Это могла быть маленькая мечта, как поцелуй возлюбленного, или большая, как мечта о мире, которую доктор Кинг, Джон Леннон и многие другие мечтали о человечестве. Какой бы большой или маленькой ни была твоя мечта, продолжай верить, и пусть мир называет тебя дураком!”
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Valerie June - The Moon And Stars: Prescriptions For Dreamers (coloured) (0888072230620) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...