Golden Earring - Keeper Of The Flame (coloured) (8719262023918) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Keeper Of The Flame
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 626434
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4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Keeper Of The Flame
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Golden Earring - Keeper Of The Flame (coloured) (8719262023918) виниловая пластинка
Keeper Of The Flame - Альбом Голландской Рок-Группы Golden Earring, Вышедший В 1989 Году. В Него Вошли Два Сингла: Distant Love И Turn The World Around. Это Был Первый Альбом, Выпущенный На Cd Сразу После Выхода Альбома, И Были Добавлены Еще Два Бонус-Трека: Nighthawks И My Killer My Shadow. Keeper Of The Flame Впервые Ремастирован С Оригинальных Мастер-Лент И Включает Бонус-Треки Nighthawks И My Killer My Shadow. Этот Набор Из 10 Треков Выпущен Ограниченным Тиражом В 1500 Экземпляров С Индивидуальными Номерами На Кристально Чистом Виниле И Включает В Себя Вставку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262023918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.02.2023
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Keeper Of The Flame
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Keeper Of The Flame - Альбом Голландской Рок-Группы Golden Earring, Вышедший В 1989 Году. В Него Вошли Два Сингла: Distant Love И Turn The World Around. Это Был Первый Альбом, Выпущенный На Cd Сразу После Выхода Альбома, И Были Добавлены Еще Два Бонус-Трека: Nighthawks И My Killer My Shadow. Keeper Of The Flame Впервые Ремастирован С Оригинальных Мастер-Лент И Включает Бонус-Треки Nighthawks И My Killer My Shadow. Этот Набор Из 10 Треков Выпущен Ограниченным Тиражом В 1500 Экземпляров С Индивидуальными Номерами На Кристально Чистом Виниле И Включает В Себя Вставку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Golden Earring - Keeper Of The Flame (coloured) (8719262023918) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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