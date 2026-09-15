Top.Mail.Ru
Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262023307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets

Отзывы о товаре Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262023307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...