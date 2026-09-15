Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 626432
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262023307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262023307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Cut
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Devil Made Me Do It, Future, Baby Dynamite, Last Of The Mohicans, Lost And Found, Twilight Zone, Chargin' Up My Batteries, Secrets
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Golden Earring - Cut (Lp, Lim.Ed., Numb.,Blade Bullet Col.,Music On Vinyl) (8719262023307) виниловая пластинка