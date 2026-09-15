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Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка

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Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 1
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 2
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 3
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 4
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 5
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка

На этом совершенно новом альбоме гитарист и композитор Билл Фризелл собирает каталог гитарной музыки 1950-х и 1960-х годов, которая впервые вдохновила его взять в руки инструмент. Это выступление обещает редкий взгляд на формирующее влияние Билла Фризелла, начиная с того времени, когда электрогитара находилась в зачаточном состоянии и создавала поразительно новое звучание, продвигая популярную музыку в будущее. К Фризеллу для записи этого альбома музыкальных воспоминаний присоединились участники его рабочего трио - басист Тони Шерр и барабанщик Кенни Воллесен, а также постоянный соавтор Грег Лиес, мастер игры на лэп-гитарах и педальных стальных гитарах. Этот превосходный квартет исследует музыку Пита Сигера, The Byrds, Джуниора Уэллса, пионеров рока Дуэйна Эдди, Линка Рэя и The Kinks, легенд серф-музыки The Beach Boys, Дика Дейла, The Ventures и The Astronauts, а также звезд кантри-музыки Чета Аткинса, Спиди Уэста, Джимми Брайанта и Мерл Трэвис, с Посыпались собственные композиции Фризелла.

Отзывы о товаре Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
На этом совершенно новом альбоме гитарист и композитор Билл Фризелл собирает каталог гитарной музыки 1950-х и 1960-х годов, которая впервые вдохновила его взять в руки инструмент. Это выступление обещает редкий взгляд на формирующее влияние Билла Фризелла, начиная с того времени, когда электрогитара находилась в зачаточном состоянии и создавала поразительно новое звучание, продвигая популярную музыку в будущее. К Фризеллу для записи этого альбома музыкальных воспоминаний присоединились участники его рабочего трио - басист Тони Шерр и барабанщик Кенни Воллесен, а также постоянный соавтор Грег Лиес, мастер игры на лэп-гитарах и педальных стальных гитарах. Этот превосходный квартет исследует музыку Пита Сигера, The Byrds, Джуниора Уэллса, пионеров рока Дуэйна Эдди, Линка Рэя и The Kinks, легенд серф-музыки The Beach Boys, Дика Дейла, The Ventures и The Astronauts, а также звезд кантри-музыки Чета Аткинса, Спиди Уэста, Джимми Брайанта и Мерл Трэвис, с Посыпались собственные композиции Фризелла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Frisell - Guitar In The Space Age! (8718469537402) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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