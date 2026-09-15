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The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка

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The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 1
The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 2
The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Sum Of No Evil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 1
  • The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 2
  • The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587798413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Sum Of No Evil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One More Time, Trading My Soul, Love Is The Only Answer, The Sum Of No Reason, Flight 999 Brimstone Air, Life In Motion
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One More Time, Trading My Soul, Love Is The Only Answer, The Sum Of No Reason, Flight 999 Brimstone Air, Life In Motion



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out
Barcode
[0196587798413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Flower Kings
Альбом (сингл)
The Sum Of No Evil
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One More Time, Trading My Soul, Love Is The Only Answer, The Sum Of No Reason, Flight 999 Brimstone Air, Life In Motion
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: One More Time, Trading My Soul, Love Is The Only Answer, The Sum Of No Reason, Flight 999 Brimstone Air, Life In Motion


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Flower Kings - The Sum Of No Evil (0196587798413) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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