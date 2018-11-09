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Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка

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Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 1
Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 2
Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 1
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 2
  • Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка

«A Nods as Good as a Wink... To a Blind Horse» - третий студийный альбом британской рок-группы Faces и их второй альбом 1971 года. Благодаря недавнему сольному успеху вокалиста Рода Стюарта с песней Maggie May, этот альбом стал для проекта самым успешным во всем мире, заняв 6-е место в США и 2-е место в Великобритании. Он также содержит их самый большой хит в США, песню Stay with Me (№ 6 в Великобритании, № 17 в США), а сам диск был сертифицирован RIAA как золотой в 1972 году.

Отзывы о товаре Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008229]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.11.2018
Исполнитель
Faces
Альбом (сингл)
A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
«A Nods as Good as a Wink... To a Blind Horse» - третий студийный альбом британской рок-группы Faces и их второй альбом 1971 года. Благодаря недавнему сольному успеху вокалиста Рода Стюарта с песней Maggie May, этот альбом стал для проекта самым успешным во всем мире, заняв 6-е место в США и 2-е место в Великобритании. Он также содержит их самый большой хит в США, песню Stay with Me (№ 6 в Великобритании, № 17 в США), а сам диск был сертифицирован RIAA как золотой в 1972 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Faces - A Nod Is As Good As A Wink To ... Blind Horse (8719262008229) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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