Emperor, Anthems To The Welkin At Dusk (picture) (0602448862198) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Emperor
Альбом (сингл)
Anthems To The Welkin At Dusk
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626399
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602448862198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Emperor
Альбом (сингл)
Anthems To The Welkin At Dusk
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Alsvartr (The Oath), Ye Entrancemperium, Thus Spake The Nightspirit, Ensorcelled By Khaos, The Loss And Curse Of Reverence, The Acclamation Of Bonds, With Strength I Burn, The Wanderer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Emperor, Anthems To The Welkin At Dusk (picture) (0602448862198) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alsvartr (The Oath), Ye Entrancemperium, Thus Spake The Nightspirit, Ensorcelled By Khaos, The Loss And Curse Of Reverence, The Acclamation Of Bonds, With Strength I Burn, The Wanderer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0602448862198]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Emperor
Альбом (сингл)
Anthems To The Welkin At Dusk
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Alsvartr (The Oath), Ye Entrancemperium, Thus Spake The Nightspirit, Ensorcelled By Khaos, The Loss And Curse Of Reverence, The Acclamation Of Bonds, With Strength I Burn, The Wanderer
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Alsvartr (The Oath), Ye Entrancemperium, Thus Spake The Nightspirit, Ensorcelled By Khaos, The Loss And Curse Of Reverence, The Acclamation Of Bonds, With Strength I Burn, The Wanderer
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Emperor, Anthems To The Welkin At Dusk (picture) (0602448862198) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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