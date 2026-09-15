Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
В наличии
Код товара: 626392
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка
If You’re Reading This It’s Too Late («Если вы читаете это, то уже слишком поздно») — четвёртый официальный микстейп Дрейка, выпущенный 13 февраля 2015 года лейблами OVO Soundruen, Aspire Music Groupruen, Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с 495 000 проданными копиями за три дня и 40 000 онлайн-стримингами, а также возглавил свой родной Canadian Albums Chart после продажи 37 000 единиц по завершении трекинг-недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
If You’re Reading This It’s Too Late («Если вы читаете это, то уже слишком поздно») — четвёртый официальный микстейп Дрейка, выпущенный 13 февраля 2015 года лейблами OVO Soundruen, Aspire Music Groupruen, Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с 495 000 проданными копиями за три дня и 40 000 онлайн-стримингами, а также возглавил свой родной Canadian Albums Chart после продажи 37 000 единиц по завершении трекинг-недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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