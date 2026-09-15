Top.Mail.Ru
Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Drake, If You&#039;re Reading This It&#039;s Too Late (0602547973450) - фото 1
Виниловая пластинка Drake, If You&#039;re Reading This It&#039;s Too Late (0602547973450) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Drake, If You&#039;re Reading This It&#039;s Too Late (0602547973450) - фото 1
  • Виниловая пластинка Drake, If You&#039;re Reading This It&#039;s Too Late (0602547973450) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка

If You’re Reading This It’s Too Late («Если вы читаете это, то уже слишком поздно») — четвёртый официальный микстейп Дрейка, выпущенный 13 февраля 2015 года лейблами OVO Soundruen, Aspire Music Groupruen, Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с 495 000 проданными копиями за три дня и 40 000 онлайн-стримингами, а также возглавил свой родной Canadian Albums Chart после продажи 37 000 единиц по завершении трекинг-недели.

Отзывы о товаре Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
If You’re Reading This It’s Too Late («Если вы читаете это, то уже слишком поздно») — четвёртый официальный микстейп Дрейка, выпущенный 13 февраля 2015 года лейблами OVO Soundruen, Aspire Music Groupruen, Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Альбом дебютировал на первом месте в американском чарте Billboard 200 с 495 000 проданными копиями за три дня и 40 000 онлайн-стримингами, а также возглавил свой родной Canadian Albums Chart после продажи 37 000 единиц по завершении трекинг-недели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drake - If You're Reading This It's Too Late (0602547973450) виниловая пластинка - стоимость товара 6160 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...