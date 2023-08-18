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Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка

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Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
All Your Life: A Tribute To The Beatles
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759185468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
All Your Life: A Tribute To The Beatles
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка

Громовая сила фьюжн с энергией рока, тонкое переплетение латиноамериканского world и folk, особенно музыки его аргентинского друга и подражателя Астора Пьяццоллы, захватывающее дух чередование акустики и электричества, чувствительности и бравады, сольного блеска и чуткой игры в группе - чего только не перепробовал и не освоил гитарный ас Эл Ди Меола со времен своего славного начала в семидесятых годах. С его С его безумной техникой, восхитительным ритмическим чувством и артистической бескомпромиссностью практически все, к чему он прикасался, превращалось в золото под его проворными пальцами. Материал, который Ди Меола выбрал для своего нынешнего альбома All Your Life, сам по себе является чистым драгоценным металлом - и под его решительными руками он приобретает особый, новый блеск: это сундук с песнями Битлз. Боже, это было революционно! Не только беспрецедентное, свежее звучание, но и великолепное написание песен, - размышляет Эл о феномене четверки в захватывающем эссе, помещенном в буклете. Четверка из Ливерпуля оказала на него сильное влияние и в молодые годы, благодаря своим великолепным голосам, классным текстам, невероятным мелодиям и гармониям. Гениальный гитарист снова и снова мечтал о трибьюте Битлз, но в то же время отвергал эту идею: Нельзя улучшить Sgt. Pepper

Отзывы о товаре Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759185468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
18.08.2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
All Your Life: A Tribute To The Beatles
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Громовая сила фьюжн с энергией рока, тонкое переплетение латиноамериканского world и folk, особенно музыки его аргентинского друга и подражателя Астора Пьяццоллы, захватывающее дух чередование акустики и электричества, чувствительности и бравады, сольного блеска и чуткой игры в группе - чего только не перепробовал и не освоил гитарный ас Эл Ди Меола со времен своего славного начала в семидесятых годах. С его С его безумной техникой, восхитительным ритмическим чувством и артистической бескомпромиссностью практически все, к чему он прикасался, превращалось в золото под его проворными пальцами. Материал, который Ди Меола выбрал для своего нынешнего альбома All Your Life, сам по себе является чистым драгоценным металлом - и под его решительными руками он приобретает особый, новый блеск: это сундук с песнями Битлз. Боже, это было революционно! Не только беспрецедентное, свежее звучание, но и великолепное написание песен, - размышляет Эл о феномене четверки в захватывающем эссе, помещенном в буклете. Четверка из Ливерпуля оказала на него сильное влияние и в молодые годы, благодаря своим великолепным голосам, классным текстам, невероятным мелодиям и гармониям. Гениальный гитарист снова и снова мечтал о трибьюте Битлз, но в то же время отвергал эту идею: Нельзя улучшить Sgt. Pepper
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - All Your Life: A Tribute To The Beatles (4029759185468) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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