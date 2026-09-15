Top.Mail.Ru
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 3
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 4
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 5
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 6
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 7
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 8
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 9
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 10
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 3
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 4
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 5
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 6
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 7
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 8
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 9
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 10
  • Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626383
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508409400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508409400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...