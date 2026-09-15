Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 626383
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6 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508409400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508409400]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Norman Fucking Rockwell!
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Norman Fucking Rockwell, Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Fuck It I Love You, Doin' Time, Love Song, Cinnamon Girl, How to Disappear, California, The Next Best American Record, The Greatest, Bartender, Happiness is a Butterfly, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have but I
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Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell! (0602508409400) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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