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Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка

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Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 1
Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 2
Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 1
  • Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 2
  • Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка
2 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759154013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка

Riding On The Tide Of Love - студийный альбом поп-рок группы Deacon Blue, вышедший в 2021 году.Альбом является продолжением альбома 2020 года City of Love, который достиг 4 места Британского хит-парада. Данный релиз включает 8 новых треков, включая Riding On The Tide Of Love. Deacon Blue - шотландская музыкальная группа, образованная в городе Глазго в 1985 году. Название группы было позаимствовано от названия песни Deacon Blues группы Steely Dan. Вокалист и автор песен группы - Рики Росс. По состоянию на 2012 год продажи записей коллектива достигли 6 миллионов экземпляров, в Великобритании двенадцать синглов группы побывали в Top 40, два альбома - на 1 месте.

Отзывы о товаре Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759154013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.02.2021
Исполнитель
Deacon Blue
Альбом (сингл)
Riding On The Tide Of Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Riding On The Tide Of Love - студийный альбом поп-рок группы Deacon Blue, вышедший в 2021 году.Альбом является продолжением альбома 2020 года City of Love, который достиг 4 места Британского хит-парада. Данный релиз включает 8 новых треков, включая Riding On The Tide Of Love. Deacon Blue - шотландская музыкальная группа, образованная в городе Глазго в 1985 году. Название группы было позаимствовано от названия песни Deacon Blues группы Steely Dan. Вокалист и автор песен группы - Рики Росс. По состоянию на 2012 год продажи записей коллектива достигли 6 миллионов экземпляров, в Великобритании двенадцать синглов группы побывали в Top 40, два альбома - на 1 месте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Deacon Blue - Riding On The Tide Of Love (4029759154013) виниловая пластинка – стоимость товара 2980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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