Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка
“Реквием по Джазу” - Сюита Из 12 Частей, Сочиненная И Аранжированная Ангелом Бат Давидом, Частично Вдохновленная Диалогом Из Фильма Эдварда О. Блэнда 1959 Года Крик Джаза. Премьера Оригинальной Формы Музыки Состоялась В 2019 Году На Джазовом Фестивале В Гайд-Парке В Чикаго, Где Энджел Дирижировал Инструментальным Ансамблем Из Пятнадцати Человек, Состоящим Из Нескольких Поколений (Все Чернокожие Музыканты Из Творческого Музыкального Сообщества Чикаго). Вместе С Хором Из Четырех Человек (С Участием Певцов Из Black Monument Ensemble), Танцорами И Художниками-Визуалистами Во Время Выступления. Энджел Смикшировал И Постпродюсировал Записи С Выступления – Добавил Интерлюдии, Вокал И Дополнительные Звуки, А Также Переписал Фрагмент Из Фильма “Крик Джаза”. В Заключительной части Реквиема по джазу Участвуют Маршалл Аллен И Ноэль Скотт из Sun Ra Arkestra. Их Вклад Был Записан Удаленно В Историческом Архитектурном Институте Сан Ра В Филадельфии В Конце 2020 Года.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
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