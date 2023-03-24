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Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка

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Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка - фото 1
Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
Requiem For Jazz
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка - фото 1
  • Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626372
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993992720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
Requiem For Jazz
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка

“Реквием по Джазу” - Сюита Из 12 Частей, Сочиненная И Аранжированная Ангелом Бат Давидом, Частично Вдохновленная Диалогом Из Фильма Эдварда О. Блэнда 1959 Года Крик Джаза. Премьера Оригинальной Формы Музыки Состоялась В 2019 Году На Джазовом Фестивале В Гайд-Парке В Чикаго, Где Энджел Дирижировал Инструментальным Ансамблем Из Пятнадцати Человек, Состоящим Из Нескольких Поколений (Все Чернокожие Музыканты Из Творческого Музыкального Сообщества Чикаго). Вместе С Хором Из Четырех Человек (С Участием Певцов Из Black Monument Ensemble), Танцорами И Художниками-Визуалистами Во Время Выступления. Энджел Смикшировал И Постпродюсировал Записи С Выступления – Добавил Интерлюдии, Вокал И Дополнительные Звуки, А Также Переписал Фрагмент Из Фильма “Крик Джаза”. В Заключительной части Реквиема по джазу Участвуют Маршалл Аллен И Ноэль Скотт из Sun Ra Arkestra. Их Вклад Был Записан Удаленно В Историческом Архитектурном Институте Сан Ра В Филадельфии В Конце 2020 Года.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Angel Bat Dawid - Requiem For Jazz (0789993992720) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993992720]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.03.2023
Исполнитель
Dawid Angel Bat
Альбом (сингл)
Requiem For Jazz
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
“Реквием по Джазу” - Сюита Из 12 Частей, Сочиненная И Аранжированная Ангелом Бат Давидом, Частично Вдохновленная Диалогом Из Фильма Эдварда О. Блэнда 1959 Года Крик Джаза. Премьера Оригинальной Формы Музыки Состоялась В 2019 Году На Джазовом Фестивале В Гайд-Парке В Чикаго, Где Энджел Дирижировал Инструментальным Ансамблем Из Пятнадцати Человек, Состоящим Из Нескольких Поколений (Все Чернокожие Музыканты Из Творческого Музыкального Сообщества Чикаго). Вместе С Хором Из Четырех Человек (С Участием Певцов Из Black Monument Ensemble), Танцорами И Художниками-Визуалистами Во Время Выступления. Энджел Смикшировал И Постпродюсировал Записи С Выступления – Добавил Интерлюдии, Вокал И Дополнительные Звуки, А Также Переписал Фрагмент Из Фильма “Крик Джаза”. В Заключительной части Реквиема по джазу Участвуют Маршалл Аллен И Ноэль Скотт из Sun Ra Arkestra. Их Вклад Был Записан Удаленно В Историческом Архитектурном Институте Сан Ра В Филадельфии В Конце 2020 Года.


Теги товара: Джаз
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