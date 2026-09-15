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Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky (0801056702814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky (0801056702814) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Darkthrone, A Blaze In The Northern Sky (0801056702814)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626346
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky (0801056702814) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky (0801056702814) виниловая пластинка

A Blaze in the Northern Sky — второй студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone. Является первой записью группы в стиле блэк-метал и считается классикой в этом жанре. Это первый альбом из так называемой «Нечестивой Троицы» (с англ. — «Unholy Trinity») — альбомов A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon (1993 г.) и Transilvanian Hunger (1994 г.). Также это последний релиз, записанный с участием басиста Дага Нильсена. Darkthrone - норвежская экстремальная метал-группа из Колботна, Акерсхус. Образовавшись в 1986 году как дэт-метал группа под названием Black Death, в 1991 году Darkthrone перешли к стилю блэк-метал под влиянием Bathory и Celtic Frost и стали одной из ведущих команд на норвежской блэк-метал сцене. Их первые три альбома в стиле блэк-метал - Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993) и Transilvanian Hunger (1994) - иногда называют Нечестивой троицей. Эти релизы считаются пиком карьеры группы и одними из самых влиятельных альбомов в истории блэк-метала.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
A Blaze in the Northern Sky — второй студийный альбом норвежской блэк-метал-группы Darkthrone. Является первой записью группы в стиле блэк-метал и считается классикой в этом жанре. Это первый альбом из так называемой «Нечестивой Троицы» (с англ. — «Unholy Trinity») — альбомов A Blaze in the Northern Sky, Under a Funeral Moon (1993 г.) и Transilvanian Hunger (1994 г.). Также это последний релиз, записанный с участием басиста Дага Нильсена. Darkthrone - норвежская экстремальная метал-группа из Колботна, Акерсхус. Образовавшись в 1986 году как дэт-метал группа под названием Black Death, в 1991 году Darkthrone перешли к стилю блэк-метал под влиянием Bathory и Celtic Frost и стали одной из ведущих команд на норвежской блэк-метал сцене. Их первые три альбома в стиле блэк-метал - Blaze in the Northern Sky (1992), Under a Funeral Moon (1993) и Transilvanian Hunger (1994) - иногда называют Нечестивой троицей. Эти релизы считаются пиком карьеры группы и одними из самых влиятельных альбомов в истории блэк-метала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky (0801056702814) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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