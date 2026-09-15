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Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка

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Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 1
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 2
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 3
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 4
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 5
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 6
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CRASH TEST DUMMIES
Альбом (сингл)
God Shuffled His Feet
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 1
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 2
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 3
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 4
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 5
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 6
  • Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626339
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190758899114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CRASH TEST DUMMIES
Альбом (сингл)
God Shuffled His Feet
Трек-лист
God Shuffled His Feet, Afternoons & Coffeespoons, Mmm Mmm Mmm Mmm, In The Days Of The Caveman, Swimming In Your Ocean, Here I Stand Before Me, I Think Ill Disappear Now, How Does A Duck Knowx, When I Go Out With Artists, The Psychic, Two Knights & Maidens, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка

God Shuffled His Feet - переиздание студийного альбома на виниле канадской фолк-рок-группы Crash Test Dummies, первоначально выпущенного в 1993 году. Он включал хит Mmm Mmm Mmm Mmm, который принес группе всемирную популярность и признание. Песня попала на первые места различных хит-парадов, а её видеоклип постоянно крутили на MTV. На протяжении 1994 года группа активно гастролировала в Европе и Северной Америке. Осенью музыканты получили награду MTV EMA в номинации Прорыв года, а также премию Британской музыкальной индустрии как Лучшая международная группа. Crash Test Dummies - канадская фолк-рок-группа, которая была популярна в начале 1990-х. Группа была образована в 1990-м году в канадском городе Виннипег, провинции Манитоба. В неё вошли Брэд Робертс (главный вокалист, гитара), его брат Дэн Робертс (бас-гитара), Митч Дордж (ударные), Эллен Рейд (вокал, клавишные, аккордеон) и Бенджамин Дэрвил (губная гармоника, мандолина, гитара и др.). В 1991 году Даммиз выпустили свой дебютный альбом The Ghosts That Haunt Me (Призраки, которые преследуют меня). Песня Superman’s Song (Песня Супермена) с этого альбома стала радиохитом. Группа стала очень популярной у себя на родине и получила Награду Джуно как лучшая канадская группа 1991 года.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190758899114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
CRASH TEST DUMMIES
Альбом (сингл)
God Shuffled His Feet
Трек-лист
God Shuffled His Feet, Afternoons & Coffeespoons, Mmm Mmm Mmm Mmm, In The Days Of The Caveman, Swimming In Your Ocean, Here I Stand Before Me, I Think Ill Disappear Now, How Does A Duck Knowx, When I Go Out With Artists, The Psychic, Two Knights & Maidens, Untitled
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
God Shuffled His Feet - переиздание студийного альбома на виниле канадской фолк-рок-группы Crash Test Dummies, первоначально выпущенного в 1993 году. Он включал хит Mmm Mmm Mmm Mmm, который принес группе всемирную популярность и признание. Песня попала на первые места различных хит-парадов, а её видеоклип постоянно крутили на MTV. На протяжении 1994 года группа активно гастролировала в Европе и Северной Америке. Осенью музыканты получили награду MTV EMA в номинации Прорыв года, а также премию Британской музыкальной индустрии как Лучшая международная группа. Crash Test Dummies - канадская фолк-рок-группа, которая была популярна в начале 1990-х. Группа была образована в 1990-м году в канадском городе Виннипег, провинции Манитоба. В неё вошли Брэд Робертс (главный вокалист, гитара), его брат Дэн Робертс (бас-гитара), Митч Дордж (ударные), Эллен Рейд (вокал, клавишные, аккордеон) и Бенджамин Дэрвил (губная гармоника, мандолина, гитара и др.). В 1991 году Даммиз выпустили свой дебютный альбом The Ghosts That Haunt Me (Призраки, которые преследуют меня). Песня Superman’s Song (Песня Супермена) с этого альбома стала радиохитом. Группа стала очень популярной у себя на родине и получила Награду Джуно как лучшая канадская группа 1991 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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