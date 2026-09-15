Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Crash Test Dummies - God Shuffled His Feet (0190758899114) виниловая пластинка
God Shuffled His Feet - переиздание студийного альбома на виниле канадской фолк-рок-группы Crash Test Dummies, первоначально выпущенного в 1993 году. Он включал хит Mmm Mmm Mmm Mmm, который принес группе всемирную популярность и признание. Песня попала на первые места различных хит-парадов, а её видеоклип постоянно крутили на MTV. На протяжении 1994 года группа активно гастролировала в Европе и Северной Америке. Осенью музыканты получили награду MTV EMA в номинации Прорыв года, а также премию Британской музыкальной индустрии как Лучшая международная группа. Crash Test Dummies - канадская фолк-рок-группа, которая была популярна в начале 1990-х. Группа была образована в 1990-м году в канадском городе Виннипег, провинции Манитоба. В неё вошли Брэд Робертс (главный вокалист, гитара), его брат Дэн Робертс (бас-гитара), Митч Дордж (ударные), Эллен Рейд (вокал, клавишные, аккордеон) и Бенджамин Дэрвил (губная гармоника, мандолина, гитара и др.). В 1991 году Даммиз выпустили свой дебютный альбом The Ghosts That Haunt Me (Призраки, которые преследуют меня). Песня Superman’s Song (Песня Супермена) с этого альбома стала радиохитом. Группа стала очень популярной у себя на родине и получила Награду Джуно как лучшая канадская группа 1991 года.
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