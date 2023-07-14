John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка
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Описание товара John Coltrane & Eric Dolphy - Evenings At The Village Gate (0602455514196) виниловая пластинка
Evenings At The Village Gate - концертный альбом американских джазовых музыкантов Джона Колтрейна и Эрика Долфи, выпущенный в 2023 году. Он был записан в 1961 году в Village Gate (Нью-Йорк) звукоинженером Ричардом Алдерсоном. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле в Mono звучании. Джон Уильям Колтрейн (также известен как Трейн) - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. Он играл в квинтете Майлза Дэвиса, а позже создал свой собственный квартет. Колтрейн был влиятельным новатором и экспериментатором в области авангардного джаза, фри-джаза и модального джаза. Эрик Долфи - американский джазовый мультиинструменталист, один из самых выдающихся и вдохновляющих музыкантов своего поколения. Он работал с такими музыкантами, как Чарльз Мингус, Орнетт Коулман, Фредди Хаббард и Джон Колтрейн. Долфи создавал музыку, которая не подчинялась обычным правилам джаза, таким как регулярные темпы, тона и смены аккордов. Он называл свой стиль фри-джаз, но при этом он не забывал о корнях и использовал элементы классической (пусть и очень абстрактной) гармонии бибопа в своих композициях и импровизациях.
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