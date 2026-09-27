Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626323
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка
Четвертый микстейп британской певицы Чарли XCX, выпущенный 15 декабря 2017 года лейблом Asylum Records. Исполнительным продюсером выступил А. Г. Кук из PC Music. Сессии для микстейпа начались всего за несколько месяцев до его выпуска и включали широкий спектр приглашенных участников. Проект получил признание музыкальных критиков и был поддержан синглом Out of My Head с участием Альмы и Туве Ло.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Четвертый микстейп британской певицы Чарли XCX, выпущенный 15 декабря 2017 года лейблом Asylum Records. Исполнительным продюсером выступил А. Г. Кук из PC Music. Сессии для микстейпа начались всего за несколько месяцев до его выпуска и включали широкий спектр приглашенных участников. Проект получил признание музыкальных критиков и был поддержан синглом Out of My Head с участием Альмы и Туве Ло.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Charli Xcx - Pop 2 (5 Year Anniversary) (Translucent Purple) (5054197487170) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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