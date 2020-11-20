Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nick Cave - Idiot Prayer: Alone At Alexandra Palace (5056167126249) виниловая пластинка
В июне 2020 года Ник Кейв дал сольный концерт в знаменитом лондонском дворце Alexandra Palace, причем совершенно без зрителей. Чуть больше месяца спустя, 23 июля, это выступление можно было увидеть в потоке, но только в определенное время. После этого все закончилось, как и положено настоящему концерту. Однако, к радости поклонников, теперь доступен концертный альбом: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace. Это была совершенно особая атмосфера: только Ник Кейв, его рояль и несколько песен, которым австралийский музыкант дал совершенно новую, уменьшенную интерпретацию, включая фрагменты из его альбома 2019 года Ghosteen, песни Bad Seeds и Grinderman. Все это было запечатлено кинооператором Робби Райаном (Брачная история, Американский мед) и его командой. Необычные времена требуют необычных альбомов: Idiot Prayer: Nick Cave Alone At Alexandra Palace - один из них. Чистые мурашки по коже.
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