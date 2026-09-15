Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Cabaret Voltaire - The Covenant, The Sword And The Arm Of The Lord (coloured) (5400863059330) виниловая пластинка
«The Covenant, The Sword and the Arm of Lord» — седьмой полноформатный студийный альбом электронной группы Cabaret Voltaire. Альбом был выпущен на лейбле Some Bizzare Records в ноябре 1985 года. Название альбома было сокращено до «The Arm of the Lord» для США. Релиз на белом виниле. Cabaret Voltaire столкнулся с несколькими проблемами цензуры с Some Bizarre и Virgin Records после выпуска этого альбома. Первоначальное название «Завет, меч и рука Господа» были вынуждено сократить в США, чтобы избежать ссылки на бывшую американскую организацию сторонников превосходства белой расы. Альбом достиг 57 строчки в Великобритании, обеспечив будущее Cabaret Voltaire с этим лейблом. Однако команда переключилась на EMI для выпуска своего следующего альбома 1987 года "Code".
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Теги товара: Инструментальная музыка
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Теги товара: Инструментальная музыка
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