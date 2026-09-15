Eric Burdon; War - The Complete Vinyl Collection (Box) (coloured) (0603497842957) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eric Burdon; War
Альбом (сингл)
The Complete Vinyl Collection
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
В наличии
Код товара: 626304
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eric Burdon; War
Альбом (сингл)
The Complete Vinyl Collection
Жанр
Soul
Трек-лист
Dedication, Roll On Kirk, Tobacco Road, I Have A Dream, Tobacco Road, Spill The Wine, Birth, Mother Earth, Mr. Charlie, Danish Pastry, Mother Earth, You're No Stranger, Black On Black In Black, Paint It Black I, Laurel & Hardy, Pintello Negro II, P.C. 3, Blackbird, Paint It Black III, Spirit, Beautiful New Born Child, Nights In White Satin I, The Bird & The Squirrel, Nuts, Seeds & Life, Out of Nowhere, Nights In White Satin II, Sun / Moon, Pretty Colors, Gun, Jimbo, Bare Back Ride, Home Cookin',
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Burdon; War - The Complete Vinyl Collection (Box) (coloured) (0603497842957) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dedication, Roll On Kirk, Tobacco Road, I Have A Dream, Tobacco Road, Spill The Wine, Birth, Mother Earth, Mr. Charlie, Danish Pastry, Mother Earth, You're No Stranger, Black On Black In Black, Paint It Black I, Laurel & Hardy, Pintello Negro II, P.C. 3, Blackbird, Paint It Black III, Spirit, Beautiful New Born Child, Nights In White Satin I, The Bird & The Squirrel, Nuts, Seeds & Life, Out of Nowhere, Nights In White Satin II, Sun / Moon, Pretty Colors, Gun, Jimbo, Bare Back Ride, Home Cookin', They Can't Take Away Our Music, Love Is All Around, Tobacco Road, Home Dream, Magic Mountain, A Day In The Life, Paint It Black
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eric Burdon; War
Альбом (сингл)
The Complete Vinyl Collection
Жанр
Soul
Трек-лист
Dedication, Roll On Kirk, Tobacco Road, I Have A Dream, Tobacco Road, Spill The Wine, Birth, Mother Earth, Mr. Charlie, Danish Pastry, Mother Earth, You're No Stranger, Black On Black In Black, Paint It Black I, Laurel & Hardy, Pintello Negro II, P.C. 3, Blackbird, Paint It Black III, Spirit, Beautiful New Born Child, Nights In White Satin I, The Bird & The Squirrel, Nuts, Seeds & Life, Out of Nowhere, Nights In White Satin II, Sun / Moon, Pretty Colors, Gun, Jimbo, Bare Back Ride, Home Cookin',
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dedication, Roll On Kirk, Tobacco Road, I Have A Dream, Tobacco Road, Spill The Wine, Birth, Mother Earth, Mr. Charlie, Danish Pastry, Mother Earth, You're No Stranger, Black On Black In Black, Paint It Black I, Laurel & Hardy, Pintello Negro II, P.C. 3, Blackbird, Paint It Black III, Spirit, Beautiful New Born Child, Nights In White Satin I, The Bird & The Squirrel, Nuts, Seeds & Life, Out of Nowhere, Nights In White Satin II, Sun / Moon, Pretty Colors, Gun, Jimbo, Bare Back Ride, Home Cookin', They Can't Take Away Our Music, Love Is All Around, Tobacco Road, Home Dream, Magic Mountain, A Day In The Life, Paint It Black
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Eric Burdon; War - The Complete Vinyl Collection (Box) (coloured) (0603497842957) виниловая пластинка - по цене 10760 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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