The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Brand New Heavies - The Brand New Heavies (0676499029367) виниловая пластинка
Оригинальный Дебютный Альбом The Brand New Heavies С Одноименным Названием будет Полностью переиздан на Лейбле Acid Jazz, Изданном На Специальном Синем Виниле. Пластинка Взорвалась Летом 1990 Года, Определив Звучание Лета, Одновременно Основав Как Группу, Так И Лейбл Acid Jazz. Свежий Взгляд На Их Влияния - Джаз-Фанк 70-Х И Двухступенчатый Соул - В Сочетании С Атмосферой Лондонских Складских Вечеринок Положили Начало Пути Группы К Международному Успеху И 16 Хитам Из Топ-40. Включает В себя Необработанные Фанковые Композиции BNH И Sphynx, А Также Dream Come True И Stay This Way - Обе Из Которых Станут Американскими R&amp;amp;amp;amp;B И Британскими Поп-Хитами. Их Наследие Продолжает Жить, А Их Дух Прочно запечатлен В Этом Классическом Дебютном Альбоме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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