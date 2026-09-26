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Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка

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Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 2
Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 3
Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 2
  • Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 3
  • Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка
4 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361469313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка

Legacy of the Dark Lands - одиннадцатый студийный альбом на виниловой пластинке немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 8 ноября 2019 года на лейбле Nuclear Blast. Это знаменует собой отход от всех предыдущих работ, поскольку исполняются только инструменты Пражского филармонического оркестра, а певец Ханси Кюрш является единственным членом группы, выступившим на альбоме; из-за этого альбом приписывается "Blind Guardian Twilight Orchestra" вместо Blind Guardian.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361469313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание
Legacy of the Dark Lands - одиннадцатый студийный альбом на виниловой пластинке немецкой пауэр-метал-группы Blind Guardian, выпущенный 8 ноября 2019 года на лейбле Nuclear Blast. Это знаменует собой отход от всех предыдущих работ, поскольку исполняются только инструменты Пражского филармонического оркестра, а певец Ханси Кюрш является единственным членом группы, выступившим на альбоме; из-за этого альбом приписывается "Blind Guardian Twilight Orchestra" вместо Blind Guardian.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blind Guardian, Legacy Of The Dark Lands (0727361469313) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4790 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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