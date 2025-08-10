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Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка

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Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 1
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 2
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 3
Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Shadow Of The Moon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackmore&#039;s Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626271
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759181835]
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Shadow Of The Moon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка

В ознаменование своего 25-летия альбом Blackmores Nights Shadow Of The Moon был с любовью отреставрирован, ремастирован и сведен ремиксами с оригинальных мастер-лент. Первоначально выпущенный в 1997 году, альбом был новаторским, радикально отличался от предыдущих работ Ричи Блэкмора, но представлял собой новую веху в его карьере. Прекрасный голос Кэндис Найт и умение рассказывать истории прекрасно дополняют музыку, в результате чего получается альбом, неподвластный времени. Две ранее не издававшиеся акустические записи войдут в это переиздание, посвященное 25-летию - Spirit Of The Sea и Shadow Of The Moon. Оба были записаны на интимной домашней сессии Кэндис и Ричи в 2022 году. В качестве бонуса также прилагается DVD с документальным фильмом Тень Луны.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Earmusic
Barcode
[4029759181835]
Дата релиза
10.03.2023
Исполнитель
Blackmores Night
Альбом (сингл)
Shadow Of The Moon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
В ознаменование своего 25-летия альбом Blackmores Nights Shadow Of The Moon был с любовью отреставрирован, ремастирован и сведен ремиксами с оригинальных мастер-лент. Первоначально выпущенный в 1997 году, альбом был новаторским, радикально отличался от предыдущих работ Ричи Блэкмора, но представлял собой новую веху в его карьере. Прекрасный голос Кэндис Найт и умение рассказывать истории прекрасно дополняют музыку, в результате чего получается альбом, неподвластный времени. Две ранее не издававшиеся акустические записи войдут в это переиздание, посвященное 25-летию - Spirit Of The Sea и Shadow Of The Moon. Оба были записаны на интимной домашней сессии Кэндис и Ричи в 2022 году. В качестве бонуса также прилагается DVD с документальным фильмом Тень Луны.


Теги товара: Progressive Rock
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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный альбом! Звучит воздушно, прозрачно, прям под цвет винила. Два внутренних конверта с текстами песен. Буклет-книжка с фотографиями и интервью. Сингл с акустическими версиями 2-х песен 2023 года. И DVD диск с фильмом о создании альбома и клипами. Вообщем отличное подарочное издание.


Blackmore's Night - Shadow Of The Moon (coloured) (4029759181835) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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