Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company (8718469530076) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.08.2012
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
Big Brother & The Holding Company
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 626266
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3 630 руб.
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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.08.2012
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
Big Brother & The Holding Company
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company (8718469530076) виниловая пластинка
Американская рок-группа, образованная в Сан-Франциско в 1965 году и - наряду с Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service и Jefferson Airplane - сформировавшая ядро калифорнийской психоделической сцены. Известность группы и её место в рок-истории предопределило, прежде всего, участие в ней в 1966-1968 годах Дженис Джоплин. Записанный с её участием альбом Cheap Thrills поднялся до #1 в списках Billboard 200 и вошёл под # 338 в список «500 Величайших альбомов всех времён» журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
16.08.2012
Исполнитель
Big Brother, Holding Company
Альбом (сингл)
Big Brother & The Holding Company
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Американская рок-группа, образованная в Сан-Франциско в 1965 году и - наряду с Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service и Jefferson Airplane - сформировавшая ядро калифорнийской психоделической сцены. Известность группы и её место в рок-истории предопределило, прежде всего, участие в ней в 1966-1968 годах Дженис Джоплин. Записанный с её участием альбом Cheap Thrills поднялся до #1 в списках Billboard 200 и вошёл под # 338 в список «500 Величайших альбомов всех времён» журнала Rolling Stone.
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Big Brother & The Holding Company - Big Brother & The Holding Company (8718469530076) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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