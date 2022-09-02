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Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка

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Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 1
Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 2
Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 3
Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Banco
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 1
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 2
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 3
  • Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626244
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587027919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Banco
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка

Одноименный дебютный альбом итальянской прогрессивной рок-группы Banco del Mutuo Soccorso. Обложка оригинального винила была выполнена в форме копилки, в полоске картона была сделана прорезь с лицами участников группы. Изображение на обложке выполнено иллюстратором Миммо Меллино.

Отзывы о товаре Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rca
Barcode
[0196587027919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Banco Del Mutuo Soccorso
Альбом (сингл)
Banco
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Одноименный дебютный альбом итальянской прогрессивной рок-группы Banco del Mutuo Soccorso. Обложка оригинального винила была выполнена в форме копилки, в полоске картона была сделана прорезь с лицами участников группы. Изображение на обложке выполнено иллюстратором Миммо Меллино.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Banco Del Mutuo Soccorso - Banco (coloured) (0196587027919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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