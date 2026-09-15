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Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка

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Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 1
Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 2
Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 3
Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 4
Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 1
  • Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 2
  • Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 3
  • Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 4
  • Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка

Выпущенный На Лейбле Cadet В 1970 Году, Удивительный Микс Духовного И Фанкового Джаза И Уникальной Инструментовки Этого Альбома Не Поддается Категоризации. Арфистка Эшби Добавляет В Свой Арсенал Кото, 13-Струнный Японский Инструмент, А Ее Давний Аранжировщик Ричард Эванс Смешивает Флейты, Вибрафон, Гобой, Калимбу И Собственный Вокал Эшби В Уникальный И Вдохновляющий Набор.

Отзывы о товаре Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Выпущенный На Лейбле Cadet В 1970 Году, Удивительный Микс Духовного И Фанкового Джаза И Уникальной Инструментовки Этого Альбома Не Поддается Категоризации. Арфистка Эшби Добавляет В Свой Арсенал Кото, 13-Струнный Японский Инструмент, А Ее Давний Аранжировщик Ричард Эванс Смешивает Флейты, Вибрафон, Гобой, Калимбу И Собственный Вокал Эшби В Уникальный И Вдохновляющий Набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dorothy Ashby - The Rubaiyat Of (Audiophile, Verve By Request) (0602448990716) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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