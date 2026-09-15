Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка
Set the World on Fire — третий студийный альбом канадской группы Annihilator, выпущенный 24 августа 1993 года на лейблах Roadrunner Records и Epic Records. В 2009 году альбом был переиздан на лейблах Metal Mind Productions (Европа) и MVD (США) ограниченным тиражом в 2000 копий. Annihilator - канадская трэш-метал-группа, основанная в Оттаве в 1984 году. Это самая продаваемая канадская трэш-метал группа в истории, продавшая более трех миллионов альбомов по всему миру, хотя большая часть продаж была произведена за пределами Канады. Наряду с Sacrifice, Voivod и Razor, Annihilator входит в «большую четверку» канадского трэш-метала. Они также считаются частью «второй волны» трэш-металлических групп конца 1980-х - начала 1990-х годов. Annihilator выпустили восемнадцать студийных альбомов и претерпели множество изменений в составе. Уотерс - единственный оставшийся первоначальный участник, и он обычно сам собирает гастролирующих или сессионных музыкантов для выступления с ним. Первые два студийных альбома Annihilator, «Alice in Hell» (1989) и «Never, Neverland» (1990), считаются влиятельными канадскими альбомами хэви-метала. «Set the World on Fire» (1993) - также получил похвалу критиков и пользовался успехом в Европе и Японии. Их последний студийный альбом с оригинальным материалом «Ballistic, Sadistic» был выпущен 24 января 2020 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLeonard Cohen - You Want It Darker (0889853650712) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитBoney M - Christmas Album (0889854092313) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитGeorge Michael - Listen Without Prejudice (0888751452718) винило...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - British Steel (0889853909513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитMichael Jackson - Off The Wall (0888751894211) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJudas Priest - Defenders Of The Faith (0889853908813) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в Сплит0889854390310, Styles, Harry, Harry Styles виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка