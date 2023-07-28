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Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка

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Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка - фото 1
Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Privilege Of Evil EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка - фото 1
  • Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626211
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676498017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Privilege Of Evil EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка

Privilege Of Evil - переиздание первого мини-альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1993 году. В нем представлен демо-материал из ранней карьеры Amorphis, записанных в студии TTT Тимо Толкки (Stratovarius) в 1991 году. Изначально материал предназначался для сплит-альбома с Incantation, который так и не материализовался. Издание представлено 12-ти дюймовом виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-белое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.

Отзывы о товаре Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676498017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.07.2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Privilege Of Evil EP
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Privilege Of Evil - переиздание первого мини-альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1993 году. В нем представлен демо-материал из ранней карьеры Amorphis, записанных в студии TTT Тимо Толкки (Stratovarius) в 1991 году. Изначально материал предназначался для сплит-альбома с Incantation, который так и не материализовался. Издание представлено 12-ти дюймовом виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-белое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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