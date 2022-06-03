Amon Amarth - Versus The World (coloured) (0039841441048) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Versus The World
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 626205
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841441048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Versus The World
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amon Amarth - Versus The World (coloured) (0039841441048) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный 18 ноября 2002 года лейблами Metal Blade Records и Sony Music. Он также был выпущен с бонус-диском, на котором представлены мини-альбом Sorrow Throughout the Nine Worlds, а также их две демозаписи: Thor Arise, Приход зимы Фимбул и немецкая версия Победоносного марша под названием Siegreicher Marsch, которая была включена в Однажды отправленный из Золотого зала. На песню Смерть в огне было снято музыкальное видео. Versus the World стал первым альбомом Amon Amarth, демонстрирующим более средний и тяжелый звук, в отличие от их ранних более быстрых работ.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841441048]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Versus The World
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Четвертый студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный 18 ноября 2002 года лейблами Metal Blade Records и Sony Music. Он также был выпущен с бонус-диском, на котором представлены мини-альбом Sorrow Throughout the Nine Worlds, а также их две демозаписи: Thor Arise, Приход зимы Фимбул и немецкая версия Победоносного марша под названием Siegreicher Marsch, которая была включена в Однажды отправленный из Золотого зала. На песню Смерть в огне было снято музыкальное видео. Versus the World стал первым альбомом Amon Amarth, демонстрирующим более средний и тяжелый звук, в отличие от их ранних более быстрых работ.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amon Amarth - Versus The World (coloured) (0039841441048) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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