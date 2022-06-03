Amon Amarth - Fate Of Norns (coloured) (0039841449846) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Fate of Norns
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 626199
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841449846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Fate of Norns
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amon Amarth - Fate Of Norns (coloured) (0039841449846) виниловая пластинка
Fate of Norns - студийный альбом шведского дэт-метал группы Amon Amarth, вышедший в 2004 году. Переиздание 2022 года, приуроченное к 40-летнему юбилею лейбла Metal Blade Records. Лимитированное издание на виниле цвета охра-коричневого мрамора содержит полноформатный двухсторонний цветной постер. Amon Amarth - шведская метал-группа, играющая в жанре мелодик-дэт-метал. Название группы значит Роковая гора на синдарине, эльфийском языке, и отсылает к горе Ородруин из Властелина Колец. Основной тематикой группы является германо-скандинавская мифология и потому группу часто относят к викинг-металу.
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841449846]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Fate of Norns
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Fate of Norns - студийный альбом шведского дэт-метал группы Amon Amarth, вышедший в 2004 году. Переиздание 2022 года, приуроченное к 40-летнему юбилею лейбла Metal Blade Records. Лимитированное издание на виниле цвета охра-коричневого мрамора содержит полноформатный двухсторонний цветной постер. Amon Amarth - шведская метал-группа, играющая в жанре мелодик-дэт-метал. Название группы значит Роковая гора на синдарине, эльфийском языке, и отсылает к горе Ородруин из Властелина Колец. Основной тематикой группы является германо-скандинавская мифология и потому группу часто относят к викинг-металу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amon Amarth - Fate Of Norns (coloured) (0039841449846) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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