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Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка

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Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 1
Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 2
Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 3
Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mose Allison
Альбом (сингл)
I Dont Worry About A Thing
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 1
  • Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 2
  • Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 3
  • Mose Allison - I Don&#039;t Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090771825612]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mose Allison
Альбом (сингл)
I Dont Worry About A Thing
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка

Этот классический альбом, известный как момент перехода Моуза от культового пианиста к культовому певцу в стиле бит, включает первые версии двух его самых значимых композиций (Your Mind Is On Vacation и I Dont Worry About A Thing), блюзовые версии стандартов, инструменталы и многое другое. Снятый в чистом аналоге с оригинальных монофонических лент Atlantic в честь 60-летия музыканта!



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0090771825612]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Mose Allison
Альбом (сингл)
I Dont Worry About A Thing
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Этот классический альбом, известный как момент перехода Моуза от культового пианиста к культовому певцу в стиле бит, включает первые версии двух его самых значимых композиций (Your Mind Is On Vacation и I Dont Worry About A Thing), блюзовые версии стандартов, инструменталы и многое другое. Снятый в чистом аналоге с оригинальных монофонических лент Atlantic в честь 60-летия музыканта!


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mose Allison - I Don't Worry About A Thing (0090771825612) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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