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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка

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The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 1
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 2
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 3
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 4
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 5
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 6
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 7
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 8
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 9
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 10
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 11
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 12
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 13
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 14
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 15
The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 1
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 2
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 3
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 4
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 5
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 6
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 7
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 8
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 9
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 10
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 11
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 12
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 13
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 14
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 15
  • The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626148
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[0602547691309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
35х35х1
Вес, г.
200

Описание товара The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка

В 1975 году вышел второй студийный альбом I Like it when you sleep, for you are so beautiful yet So unaware of it. Это преемник проданного более четверти миллиона копий дебютного альбома The 1975. На диске есть первоклассный поп-материал, сочетающий заразительные поп-мелодии с электронными звуками. Альбом представляет собой слегка окрашенный в стиле госпел сингл The Sound. Это уже третий представленный трек с нового альбома-предыдущие два сингла Love Me и UGH!они получили отличный, откровенно истерический прием от фанатов. На пластинке представлены произведения в характерном для 1975 года климате 80-х, материал колеблется вокруг гитарных танцевальных звуков (Shes American, Love Me), экспериментальных электронных звуков (мне нравится, когда ты спишь).

Отзывы о товаре The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dirty Hit
Barcode
[0602547691309]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.02.2016
Исполнитель
The 1975
Альбом (сингл)
I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It
Жанр
Зарубежный хард-рок
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
В 1975 году вышел второй студийный альбом I Like it when you sleep, for you are so beautiful yet So unaware of it. Это преемник проданного более четверти миллиона копий дебютного альбома The 1975. На диске есть первоклассный поп-материал, сочетающий заразительные поп-мелодии с электронными звуками. Альбом представляет собой слегка окрашенный в стиле госпел сингл The Sound. Это уже третий представленный трек с нового альбома-предыдущие два сингла Love Me и UGH!они получили отличный, откровенно истерический прием от фанатов. На пластинке представлены произведения в характерном для 1975 года климате 80-х, материал колеблется вокруг гитарных танцевальных звуков (Shes American, Love Me), экспериментальных электронных звуков (мне нравится, когда ты спишь).
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Отзывы


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