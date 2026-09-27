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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5" SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5" SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4)

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 1
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 2
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 3
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 4
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 5
Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 1
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 2
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 3
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 4
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 5
  • Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5&quot; SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626104
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
670

Описание товара Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5" SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4)

Внутренний жесткий диск. Подходит для использования системах хранения данных.

Отзывы о товаре Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5" SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
20 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2500000
Описание
Внутренний жесткий диск. Подходит для использования системах хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС560 HDD 3.5" SATA 20Tb (WUH722020BLE6L4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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