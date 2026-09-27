Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626103
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Описание товара Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204
Внутренний жесткий диск емкостью 16 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 512 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, WD Ultrastar DC HC550 16Tb WUH721816AL5204 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Внутренний жесткий диск емкостью 16 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 512 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, WD Ultrastar DC HC550 16Tb WUH721816AL5204 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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