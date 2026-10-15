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SSD Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR)

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Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626048
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR)

SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.
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Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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