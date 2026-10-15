Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626048
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
250
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
90
Описание товара Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR)
SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.
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SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Samsung 870 EVO SATA 3 250Gb (MZ-77E250B/KR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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