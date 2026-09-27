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Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow)

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Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 1
Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 2
Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 3
Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 4
Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 1
  • Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 2
  • Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 3
  • Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 4
  • Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
2 660 руб.  6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625920
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Характеристики

Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 92 или 1 x 80 мм Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый, желтый
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х27
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow)

GameMax Cute Owl - это красивый и уникальный корпус, который отлично украсит ваше рабочее место. Силиконовые магнитные "уши", можно переставлять на любую часть корпуса. Их так же можно применить в качестве "подставки" для наушников. На передней части корпуса расположена ARGB панель с подсветкой. Внутри установлены два вентилятора, один из которых так же имеет ARGB подсветку. В корпус, хоть и не смотря на его не большие размеры, можно поместить сверхдлинную видеокарту.

Отзывы о товаре Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GAMEMAX
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 92 или 1 x 80 мм Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый, желтый
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
GameMax Cute Owl - это красивый и уникальный корпус, который отлично украсит ваше рабочее место. Силиконовые магнитные "уши", можно переставлять на любую часть корпуса. Их так же можно применить в качестве "подставки" для наушников. На передней части корпуса расположена ARGB панель с подсветкой. Внутри установлены два вентилятора, один из которых так же имеет ARGB подсветку. В корпус, хоть и не смотря на его не большие размеры, можно поместить сверхдлинную видеокарту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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