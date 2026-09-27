Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow)
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%2 660 руб. 6 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 92 или 1 x 80 мм Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый, желтый
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х52х27
Вес, кг.
7
Описание товара Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow)
GameMax Cute Owl - это красивый и уникальный корпус, который отлично украсит ваше рабочее место. Силиконовые магнитные "уши", можно переставлять на любую часть корпуса. Их так же можно применить в качестве "подставки" для наушников. На передней части корпуса расположена ARGB панель с подсветкой. Внутри установлены два вентилятора, один из которых так же имеет ARGB подсветку. В корпус, хоть и не смотря на его не большие размеры, можно поместить сверхдлинную видеокарту.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 92 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
295
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Поддержка тыловых вентиляторов: 1 x 92 или 1 x 80 мм Поддержка боковых вентиляторов: 1 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый, желтый
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
GameMax Cute Owl - это красивый и уникальный корпус, который отлично украсит ваше рабочее место. Силиконовые магнитные "уши", можно переставлять на любую часть корпуса. Их так же можно применить в качестве "подставки" для наушников. На передней части корпуса расположена ARGB панель с подсветкой. Внутри установлены два вентилятора, один из которых так же имеет ARGB подсветку. В корпус, хоть и не смотря на его не большие размеры, можно поместить сверхдлинную видеокарту.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой
Корпус GameMax Cute OWL W-Y Бело-желтый (Cute OWL White Yellow) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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