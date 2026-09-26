Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B)
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B)
Вертикальные пылесосы Dreame — это инновационное сочетание мощности и удобства, которое делает уборку легкой и эффективной. Они предназначены для сухой уборки и оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 350 Вт, что обеспечивает непревзойденное качество чистки. Эти модели используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,6 литра, который легко очищается и требует минимального обслуживания. Одним из основных преимуществ является емкая аккумуляторная батарея на 2500 мА·ч, обеспечивающая до 60 минут непрерывной работы от одной зарядки. Это позволяет вам провести полную уборку без необходимости частой подзарядки. Пылесосы выполнены в стильном белом цвете и оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке. Это позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности. Кроме того, легкий вес в 1,65 кг и цельная труба всасывания делают их особенно маневренными и простыми в использовании. Пылесосы Dreame также выделяются благодаря низкому уровню шума — всего 68 дБ, что делает процесс уборки более комфортным как для вас, так и для окружающих. Работа устройства осуществляется от надежного Li-Ion аккумулятора, который входит в комплект поставки. Эти пылесосы от бренда Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство в одном устройстве. Они воплощают современный подход к уборке, делая ваш дом чище и уютнее.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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