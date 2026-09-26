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Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B)

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Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 4
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 5
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 6
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 7
Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 4
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 5
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 6
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 7
  • Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625237
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, удлинительная трубка/шланг, щелевая насадка, мини-щетка, широкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
68
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х28х16
Вес, кг.
5.1

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B)

Вертикальные пылесосы Dreame — это инновационное сочетание мощности и удобства, которое делает уборку легкой и эффективной. Они предназначены для сухой уборки и оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 350 Вт, что обеспечивает непревзойденное качество чистки. Эти модели используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,6 литра, который легко очищается и требует минимального обслуживания. Одним из основных преимуществ является емкая аккумуляторная батарея на 2500 мА·ч, обеспечивающая до 60 минут непрерывной работы от одной зарядки. Это позволяет вам провести полную уборку без необходимости частой подзарядки. Пылесосы выполнены в стильном белом цвете и оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке. Это позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности. Кроме того, легкий вес в 1,65 кг и цельная труба всасывания делают их особенно маневренными и простыми в использовании. Пылесосы Dreame также выделяются благодаря низкому уровню шума — всего 68 дБ, что делает процесс уборки более комфортным как для вас, так и для окружающих. Работа устройства осуществляется от надежного Li-Ion аккумулятора, который входит в комплект поставки. Эти пылесосы от бренда Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство в одном устройстве. Они воплощают современный подход к уборке, делая ваш дом чище и уютнее.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10 Cordless Vacuum Cleaner White (VTV22B)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
пылесос, зарядное устройство, удлинительная трубка/шланг, щелевая насадка, мини-щетка, широкая насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
68
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
350
Развернуть
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
Нет
Время зарядки, ч
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dreame — это инновационное сочетание мощности и удобства, которое делает уборку легкой и эффективной. Они предназначены для сухой уборки и оснащены мощным двигателем с потребляемой мощностью 350 Вт, что обеспечивает непревзойденное качество чистки. Эти модели используют контейнерный тип пылесборника с емкостью 0,6 литра, который легко очищается и требует минимального обслуживания. Одним из основных преимуществ является емкая аккумуляторная батарея на 2500 мА·ч, обеспечивающая до 60 минут непрерывной работы от одной зарядки. Это позволяет вам провести полную уборку без необходимости частой подзарядки. Пылесосы выполнены в стильном белом цвете и оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке. Это позволяет легко контролировать интенсивность уборки в зависимости от типа поверхности. Кроме того, легкий вес в 1,65 кг и цельная труба всасывания делают их особенно маневренными и простыми в использовании. Пылесосы Dreame также выделяются благодаря низкому уровню шума — всего 68 дБ, что делает процесс уборки более комфортным как для вас, так и для окружающих. Работа устройства осуществляется от надежного Li-Ion аккумулятора, который входит в комплект поставки. Эти пылесосы от бренда Dreame — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и удобство в одном устройстве. Они воплощают современный подход к уборке, делая ваш дом чище и уютнее.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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