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Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка

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Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 1
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 2
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 3
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 4
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.08.2021
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 1
  • Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 2
  • Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 3
  • Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 4
  • Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625009
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602438241934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.08.2021
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка

If I Can’t Have Love, I Want Power - студийный альбом 2021 года певицы Холзи. Этот альбом — концептуальный. Он о радостях и ужасах беременности и рождения ребёнка. Для меня было очень важно, чтобы обложка отражала то, через что я прошла в последние несколько месяцев. Продюссером альбома стал фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор. Релих представлен на черном виниле. Эшли Николетт Франджипани (более известная как Холзи) - американская певица, автор песен и активистка. Начала писать песни в возрасте 17 лет, в 2014 году подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом из пяти композиций, получивший название Room 93. Её дебютный студийный альбом Badlands вышел в 2015 году.

Отзывы о товаре Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol
Barcode
[0602438241934]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.08.2021
Исполнитель
Halsey
Альбом (сингл)
If I Can’t Have Love, I Want Power
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
If I Can’t Have Love, I Want Power - студийный альбом 2021 года певицы Холзи. Этот альбом — концептуальный. Он о радостях и ужасах беременности и рождения ребёнка. Для меня было очень важно, чтобы обложка отражала то, через что я прошла в последние несколько месяцев. Продюссером альбома стал фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор. Релих представлен на черном виниле. Эшли Николетт Франджипани (более известная как Холзи) - американская певица, автор песен и активистка. Начала писать песни в возрасте 17 лет, в 2014 году подписала контракт со звукозаписывающей компанией Astralwerks и выпустила мини-альбом из пяти композиций, получивший название Room 93. Её дебютный студийный альбом Badlands вышел в 2015 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Halsey - If I Can’t Have Love, I Want Power (0602438241934) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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