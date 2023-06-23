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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка

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Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 3
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 4
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 5
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 6
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 7
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Songs For Distingue Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 5
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 6
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 7
  • Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625002
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448644244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Songs For Distingue Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка

Альбом джазовой певицы Билли Холидей, выпущенный в 1958 году на лейбле Verve Records. Первоначально он был доступен как в моно, так и в стерео формате. Он был записан в Capitol Studios в Лос-Анджелесе с 3 по 9 января 1957 года и спродюсирован Норманом Гранцем.

Отзывы о товаре Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448644244]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
Songs For Distingue Lovers
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Альбом джазовой певицы Билли Холидей, выпущенный в 1958 году на лейбле Verve Records. Первоначально он был доступен как в моно, так и в стерео формате. Он был записан в Capitol Studios в Лос-Анджелесе с 3 по 9 января 1957 года и спродюсирован Норманом Гранцем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - Songs For Distingue Lovers (Analogue, Acoustic Sounds) (0602448644244) виниловая пластинка - по цене 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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