Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка
The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) - третий сольный альбом британского музыканта Стивена Уилсона, выпущенный лейблом Kscope Music Records 25 февраля 2013 года. Каждый трек альбома основан на истории о сверхъестественном. Алан Парсонс, который ранее участвовал в создании альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon, был ответственным за инжиниринг альбома. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 260 руб.1565 руб. в СплитMichael Schenker - My Years with UFO (4029759193562) виниловая п...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMiles Davis - The Musings Of Miles (Analogue, Original Jazz Clas...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMiles Davis - Walkin' (Analogue, Original Jazz Classics) (088807...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитMetallica - Load (0600753286876) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитSonny Rollins - Sonny Rollins And The Contemporary Leaders (Anal...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитA Perfect Circle - Mer De Noms (0724384925314) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитAmy Macdonald - A Curious Thing (Coloured) (0602478494833) винил...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитRush - Vapor Trails (603497816538) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитLil Uzi Vert - Eternal Atake (coloured) (0075678595431) винилова...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитTool - Fear Inoculum (0194399502013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитGreen Day - Saviors - deluxe (coloured) (0093624833994) винилова...
-
В наличииЦена 6 270 руб.1568 руб. в СплитUFO - No Place To Run - deluxe (0840401712603) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка