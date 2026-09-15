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Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка

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Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
The Raven That Refused To Sing
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644836218]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
The Raven That Refused To Sing
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка

The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) - третий сольный альбом британского музыканта Стивена Уилсона, выпущенный лейблом Kscope Music Records 25 февраля 2013 года. Каждый трек альбома основан на истории о сверхъестественном. Алан Парсонс, который ранее участвовал в создании альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon, был ответственным за инжиниринг альбома. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.

Отзывы о товаре Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644836218]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Wilson Steven
Альбом (сингл)
The Raven That Refused To Sing
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) - третий сольный альбом британского музыканта Стивена Уилсона, выпущенный лейблом Kscope Music Records 25 февраля 2013 года. Каждый трек альбома основан на истории о сверхъестественном. Алан Парсонс, который ранее участвовал в создании альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon, был ответственным за инжиниринг альбома. Стивен Уилсон - знаменитый английский музыкант, автор песен и продюсер, наиболее известный как основатель, вокалист, гитарист и творческая сила прогрессив-рок-группы Porcupine Tree. Он также является плодовитым сольным артистом и сотрудничает с такими группами, как Opeth, King Crimson и Yes. Уилсон родился в 1967 году в Кингстоне-на-Темзе, Англия, и вырос в музыкальной семье. Он создал группу Porcupine Tree в 1987 году как проект одного человека, но с годами группа превратилась в полноценный коллектив с преданными поклонниками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steven Wilson - The Raven That Refused To Sing (0802644836218) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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